Стратегію допомоги переселенцям в Україні писатимуть заново

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками ООН та обговорив з ними підтримку українців, насамперед внутрішніх переселенців.



Відновлення зруйнованих будинків, соціальна підтримка, фінансова підтримка. На цей рік у рамках програм ООН передбачено 3,3 мільярда доларів на підтримку українців. Ми обговорили сьогодні, як зробити допомогу ООН більш ефективною та як наблизити найбажаніше для нас — це справедливий світ», — сказав Зеленський у відеозверненні.



Водночас народний депутат України Павло Фролов повідомив, що трансформації в уряді вплинули на формування політики щодо внутрішньо переміщених осіб, адже Мінреінтеграції перетворили на міністерство національної єдності, а всі функції щодо переселенців передали до Мінрозвитку.



«В результаті в одних уже не можна запитувати виконання Стратегії з ВПО, а в інших ще не можна», — резюмував Фролов.



Він повідомив, що на розширеному парламентському засіданні ухвалено низку рішень.



Так, роботу виконавчих органів визнали недостатньою, рекомендували Кабміну оновити операційний план з урахуванням нових викликів та розпочати підготовку нової Стратегії із залученням усіх зацікавлених сторін.



Також депутати підтримали потребу довгострокових рішень для забезпечення переселенців житлом.



«Обговорили з Мінсоцем ризики проєкту, зокрема бюрократичні обтяження для орендодавців та недостатню поінформованість переселенців», — розповів Фролов.



Влітку 2024 року в Україні презентували стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав ВПО до 2027 року. Документ містить цілі та завдання для розв'язання житлових питань переселенців, включаючи створення єдиної інформаційної системи для кращого управління житловими потребами ВПО.