Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState

На карті DeepState відзначено просування армії РФ у Донецькій області станом на вечір 16 січня

Російські війська захопили три населені пункти на Донеччині. Про це у ніч на п'ятницю, 17 січня, повідомив проект DeepState.

Зазначається, що російські загарбники окупували Піщане, Слов'янку та Ясенове на Донеччині. Крім того, за даними аналітиків проекту, агресор просунувся на іншіх ділянках.

«Ворог окупував Піщане, Слов'янку, Ясенове, а також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котліного, Звірового, у Времіївці та Часовому Ярі», — заявили в DeepState.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, у четвер увечері в Генштабі повідомили, що протягом дня противник атакував у районах 17 населених пунктів.