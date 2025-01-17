На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА

В окупованому місті Старобільськ Луганської області чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує попадання в армію РФ. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, росіяни саме так вирішили посилити мобілізацію.



«Повістки місцеві жителі отримають, звичайно, без попередження, разом з новим паспортом», – зазначив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти запровадили нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок.