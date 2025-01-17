У Донецькій області на будівництво та утримання доріг запланували у 12 разів більше коштів, ніж минулого року

На дороги у Донецькій області заплановано в 12 разів більше коштів, ніж минулого року. Фото: Укрінформ

Незважаючи на активні бойові дії та втрати території, Донецька область запланувала понад 350 млн гривень на дороги цього року. На початку 2024 року ця цифра була у 12 разів меншою, пише проект «Вчасно».

«Цього року на будівництво, реконструкцію та утримання доріг на Донеччині передбачено понад 350 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із цієї суми 312,2 млн грн надійдуть із держбюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 2 600,13 км доріг загального користування місцевого значення, а також комунальних доріг.

Ще 40,5 млн грн – з обласного бюджету на утримання 1 784 км доріг.

«Для порівняння, на початку 2024 року на дорожню сферу заклали лише 30 млн гривень. Тобто фінансування цього року зросло майже у 12 разів», — зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що через наступ російських окупантів Україна припинила видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області, що забезпечує сталеливарну промисловість.