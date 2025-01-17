Російські загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ під Покровськом — ОСУВ «Хортиця»

Російські війська знищили деякі позиції українських сил на Покровському напрямку. Сили оборони вживають заходів, щоб запобігти погіршенню тактичного становища. Про це повідомляє ОСУВ «Хортиця» у Telegram вранці 17 січня.

Наголошується, що на Покровському напрямку українські воїни протистоять чисельній перевагі противника і не допускають його спроб розвинути наступ.

За останню добу противник проводив наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. У Лисівці, Зеленому, Шевченку та Нововасильівці на Покровському напрямку тривають бої.

«Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції було зруйновано. Вживаються заходів щодо недопущення погіршення тактичного становища», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються прорватися до Покровська через лівий та правий фланги. Там зосереджено з'єднання трьох російських загальновійськових армій.