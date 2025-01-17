Росія вночі атакувала Україну ракетами та півсотнею безпілотників: сили ППО збили понад 30 дронів

Система ППО Patriot. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 17 січня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області та 50 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів з міст Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:00 підтверджено знищення 33 «шахедів» та дронів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.



Також дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще один БПЛА вийшов з повітряного простору України у напрямку Румунії.



Зафіксовані влучання дронів у підприємства в Одеській області. Крім того, внаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджені будівлі установ, приватних підприємств та домогосподарств у Харківській, Черкаській та Київській областях.

Нагадаємо, що 16 січня російський безпілотник вдарив по проїжджій частині в Харкові, внаслідок чого поранення отримали три людини.