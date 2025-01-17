У Херсонській області через удар безпілотника загинув чоловік

Внаслідок атаки дрона на Херсонщині загинув чоловік. Ілюстративне фото

БпЛА російських загарбників вранці 17 січня атакували Антонівку Херсонської області. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За словами Прокудіна, під час удару безпілотника місцевий мешканець перебував на зупинці громадського транспорту. Глава області висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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Також Прокудін повідомив, що минулої доби під вогнем російських військ знаходилося 36 населених пунктів області і сам обласний центр.

Російські військові також били по житлових кварталах населених пунктів області, у тому числі пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

Окрім того, окупанти пошкодили десяток транспортних засобів. Семеро людей дістали поранень, повідомив керівник Херсонської ОВА.