З'явилося відео наслідків російського обстрілу Костянтинівки 16 січня

Наслідки обстрілу Костянтинівки російськими військами 16 січня. Фото: Нацполіція

У четвер, 16 січня, російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівську громаду Донецької області.

Як повідомляє сьогодні міська військова адміністрація, о 09:35 сталося два авіаудари по околицях Костянтинівки. Поранених та загиблих на місці обстрілу не виявлено. Пошкодження відсутні.

Потім об 11:00 російські окупанти завдали авіаудару по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків, лінію електромережі ДТЕК та лінію газопроводу. Поранених та загиблих немає.

У соціальних мережах з'явилося відео наслідків російського удару по Костянтинівці.

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