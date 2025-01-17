Через пожежу на нафтобазі під Воронежем влада ввела режим НС

У Воронезькій області Росії оголосили режим надзвичайної ситуації через пожежу, що триває на нафтобазі. Фото: Роман Гусєв/Telegram

На території Ліскінського району Воронезької області Росії ввели режим НС у зв'язку з пожежею на нафтобазі, що триває. Про це повідомив губернатор області Роман Гусєв.

Нагадаємо, українські безпілотники атакували нафтобазу в ніч проти 16 січня. В результаті пошкоджено чотири резервуари з паливом.

Загалом базу, за даними видання ASTRA, намагалися атакувати сім безпілотників. Два з них влучили у резервуар з дизельним паливом обсягом 10 тисяч кубометрів, ще один влучив у ємність із бензином обсягом 5 тисяч кубометрів.

Безпілотники вибухнули, почалася пожежа.

Як повідомляє видання, згодом вогонь перекинувся на ще один резервуар із бензином. Співробітники МНС не могли вчасно почати гасити пожежу через небезпеку наступних атак БПЛА.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по об'єкту. На нафтобазі зберігалося паливо, яке використовується російською армією, стверджують у відомстві.