Число загиблих від російського удару по Запоріжжю 8 січня зросло до 14

У Запоріжжі зросла кількість загиблих через російський удар 8 січня. Фото: ОВА

Учора в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала від російського удару по Запоріжжю 8 січня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що лікарі боролися за життя постраждалого майже два тижні.

Нагадаємо, 8 січня близько 16:00 російські війська почали обстрілювати місто Запоріжжя з використанням керованих авіабомб. Двома бомбами Росія уразила житлові забудови.

Обстріл призвів до руйнування багатоповерхових будинків, промислового об'єкту та іншої інфраструктури міста. Уламки влучили у трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Загалом постраждали 113 осіб.