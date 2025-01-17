Число загиблих від російського удару по Запоріжжю 8 січня зросло до 14

Учора в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала від російського удару по Запоріжжю 8 січня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
Зазначається, що лікарі боролися за життя постраждалого майже два тижні.
Нагадаємо, 8 січня близько 16:00 російські війська почали обстрілювати місто Запоріжжя з використанням керованих авіабомб. Двома бомбами Росія уразила житлові забудови.
Обстріл призвів до руйнування багатоповерхових будинків, промислового об'єкту та іншої інфраструктури міста. Уламки влучили у трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Загалом постраждали 113 осіб.