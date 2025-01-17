Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА

17 січня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Пошкоджені навчальний заклад та дві п'ятиповерхівки. В одній із них виникла пожежа.



Внаслідок обстрілу загинули чотири людини – три жінки та чоловік. Ще п'ять людей отримали поранення. Трьох госпіталізували у тяжкому стані.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у бік міста армія РФ запустила балістичні ракети.



Оновлено 14:35. Лисак повідомив, що кількість поранених зросла до семи людей.



Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається тяжким. Одна поранена – середньої тяжкості.

Нагадаємо, що російські окупанти за добу поранили двох жителів Донецької області.