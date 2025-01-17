Через російські обстріли загинули понад 30 жителів Суджанського району Курської області — ЗМІ

Щонайменше 36 мешканців захопленого ЗСУ Суджанського району Курської області Росії загинули внаслідок російських обстрілів, близько 100 поранено. Про це пише видання Meduza з посиланням на представника військової комендатури району Олексія Дмитрашковського.

За його словами, на підконтрольній ЗСУ території перебувають близько двох тисяч мирних жителів. Також він стверджує, що ЗСУ встановили місцезнаходження близько 600 осіб, з якими, за словами їхніх близьких, було втрачено зв'язок.

Видання повідомляє, що всього з моменту заходу ЗСУ на територію Суджанського району загинуло 112 людей. Щонайменше 40 із них померли від серцевих нападів — за словами Дмитрашковського, від стресу через ракетні атаки.

Нагадаємо, українські сили нещодавно просунулися на своєму головному виступі у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися від кордону до центральної частини села Успенівка.