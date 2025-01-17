Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри

17 січня 2025, 14:59

Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри

Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Полонені російські військові. Фото: кадр із відео

Російські військові розстріляли двох бійців Сил територіальної оборони ЗСУ, яких вони взяли в полон кілька днів тому на одному з напрямків. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Окупанти думали, що їхній воєнний злочин залишиться безкарним. Однак один із підрозділів ССО спланував операцію зі знищення цієї групи та повернення тіл українських військових.

Оператори ССО висунулися для виконання спеціальних дій, внаслідок чого вони знищили частину групи росіян, а іншу – змусили здатися в полон.

Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці з 40-ї арктичної бригади ЗС РФ. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох бійців ЗСУ та доповіли про це командиру своєї роти. Ротний загарбників по рації наказав стратити українських військовослужбовців. Бійці ТРО почули це і кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь військові РФ із позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий».

Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а «Ярого» разом із ще двома іншими окупантами вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку, окупанти відмовилися здатися в полон.

ТЕГИ

Організації
ЗСУ ССО Армія РФ ТРО
Інше
Війна Ситуація на фронті Полонені розстріл операція
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
12:03
В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА
09:08
На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА
08:30
Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру
20:45
У справі про вбивство американця Рассела Бентлі в Донецьку проходять 35 свідків
16:47
Уродженця Москви призначили «міністром культури ЛНР»
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
08:40
У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей
23:00
Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства
17:51
На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо
16:53
На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження
усі новини
08:55
Київ та Запоріжжя під російськими обстрілами: є загиблі та поранені
08:34
За добу війська РФ поранили 1 мешканця Донецької області
23:21
Громади Донецької області розповіли, на що витратили 4,2 млрд. грн. за минулий рік
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
22:40
Безпілотники атакували нафтобазу в Калузькій області РФ
21:46
Російські війська намагаються оточити Велику Новосілку на Донеччині
20:45
Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
19:22
Одного із колишніх топ-чиновників МВС затримано — його підозрюють у корупції
18:50
П'ятеро українців на Донеччині перестануть перед судом за держзраду — вони воювали проти ЗСУ
18:50
Ракетний удар по Кривому Рогу: аварійно-рятувальні роботи завершені, кількість поранених зросла
15:41
«Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку
15:40
Евакуація з Покровська: вивозять не лише людей, а й тварин ►
15:39
Чиновниця «Укрзалізниці» передавала ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ: її чоловік виявився бойовиком «ДНР» — СБУ
14:59
Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри
14:53
Через російські обстріли загинули понад 30 жителів Суджанського району Курської області — ЗМІ
14:01
ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон
13:37
Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
12:43
Число загиблих від російського удару по Запоріжжю 8 січня зросло до 14
12:17
Через пожежу на нафтобазі під Воронежем влада ввела режим НС
усі новини
ВІДЕО
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ► Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
17 січня, 20:06
Полонені «Азовом» російські військові. Фото: кадр із відео «Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку
17 січня, 15:41
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри
17 січня, 14:59
Атака ЗСУ на позицію росіян на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон
17 січня, 14:01
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
17 січня, 13:37
Наслідки обстрілу Костянтинівки російськими військами 16 січня. Фото: Нацполіція З'явилося відео наслідків російського обстрілу Костянтинівки 16 січня
17 січня, 11:33

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір