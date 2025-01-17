Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри

Полонені російські військові. Фото: кадр із відео

Російські військові розстріляли двох бійців Сил територіальної оборони ЗСУ, яких вони взяли в полон кілька днів тому на одному з напрямків. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Окупанти думали, що їхній воєнний злочин залишиться безкарним. Однак один із підрозділів ССО спланував операцію зі знищення цієї групи та повернення тіл українських військових.



Оператори ССО висунулися для виконання спеціальних дій, внаслідок чого вони знищили частину групи росіян, а іншу – змусили здатися в полон.



Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці з 40-ї арктичної бригади ЗС РФ. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох бійців ЗСУ та доповіли про це командиру своєї роти. Ротний загарбників по рації наказав стратити українських військовослужбовців. Бійці ТРО почули це і кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь військові РФ із позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий».



Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а «Ярого» разом із ще двома іншими окупантами вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку, окупанти відмовилися здатися в полон.