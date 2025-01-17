Чиновниця «Укрзалізниці» передавала ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ: її чоловік виявився бойовиком «ДНР» — СБУ

На Полтавщині СБУ викрила чиновницю Укрзалізниці, яка передавали ФСБ інформацію про пересування ешелонів ЗСУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила головного бухгалтера однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області, яка, за даними відомства, вела тісне співробітництво з російською ФСБ.

Зазначається, що жінка передавала російським спецслужбам дані про рух військових ешелонів ЗСУ, у тому числі транспортування важкої бронетехніки та боєприпасів на передову.

«Інформацію вона отримувала, використовуючи службові документи та розпитуючи колег. Спочатку вона передавала інформацію через чоловіка, бойовика «ДНР», а потім нібито вийшла на прямий зв'язок із російськими кураторами. Чиновницю затримали, її звинувачують у державній зраді та виправданні російської агресії», — йдеться у повідомленні.

На фото: нагорода чоловіка затриманої від «голови ДНР» Дениса Пушиліна, знайдена під час обшуку

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця») — найбільше українське державне підприємство, засноване у 2018 році. Основна сфера діяльності компанії — перевезення залізничним транспортом. «Укрзалізниця» є практично повним монополістом на ринку залізничних перевезень в Україні.