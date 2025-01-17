«Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку

Полонені «Азовом» російські військові. Фото: кадр із відео

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час робочої поїздки до Донецької області заслухав командування 12-ї бригади «Азов» НГУ та стрілецького батальйону Національної поліції. Про це повідомив сам Клименко.



За його словами, ці підрозділи разом несуть службу на Торецькому напрямку, методично знищуючи росіян.



«За минулий тиждень силами цих бойових підрозділів 178 окупантів убиті, ще близько 40 – отримали поранення. До того ж наші підрозділи вміло поповнюють «обмінний фонд». Лише за півтора місяця роботи бійцями бригади «Азов» взяті в полон понад 30 окупантів», – розповів голова МВС.

Нагадаємо, що українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області, серед них є офіцери.