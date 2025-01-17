Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►

Армія РФ підходить до Покровська — окупанти заявили про захоплення родовищ літію. Угруповання «ДНР» призначило «смотрящего» в Кураховому.



З'явилися нові кадри з Авдіївки — розруха та гуманітарна катастрофа.



Маріупольці записали чергове звернення до Путіна: скаржаться, що лишилися бездомними.



ЗСУ атакували командний пункт 2-ї гвардійської армії РФ у Новогродівці Донецької області.



Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що готовий прийняти біженців із Каліфорнії (США), де кілька днів вирували пожежі.