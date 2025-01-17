Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим

Росія Україна на рівні омбудсменів домовилися про обмін наступною партією посилок для військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець «Новинам Донбасу» під час візиту в Херсонську область.



«Ми домовилися продовжити гуманітарний проєкт доставлення посилок військовополоненим. Напередодні обмінялися посилками і листами за формулою 1500 на 1500. Російська сторона відзвітувала, що всі посилки були відправлені», — розповів Лубінець про нещодавню зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.



Напередодні Різдва і Нового року, а саме 20 грудня, у Білорусі відбувся такий обмін.



«Передали 1500 пакунків із теплим одягом та іншими необхідними речами», — розповів Лубінець.



Представники РФ та України продовжили обговорювати шляхи повернення військовополонених та інші гуманітарні питання.



Таким чином, Україна планує провести процес верифікації даних, щоб зрозуміти де і в якому стані перебувають українські військовополонені. Якщо з'ясується, що вони тяжко хворі, Офіс омбудсмена обіцяє працювати над їхнім першочерговим поверненням додому.



Як повідомлялося, під час обміну полоненими 15 січня з Росії та України додому повернулися 50 військових, більша частина з яких мають тяжкі поранення чи захворювання.



Український проєкт «Хочу жити» повідомив, що Україна у 2023 році створила змішану медичну комісію (ЗМК) із лікарів із нейтральних країн, запропонованих Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Цього вимагають Женевські конвенції. Однак Росія не надійшла відповідно до міжнародного гуманітарного права.