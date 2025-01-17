Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим

17 січня 2025, 20:45

Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим

Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим

Росія Україна на рівні омбудсменів домовилися про обмін наступною партією посилок для військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець «Новинам Донбасу» під час візиту в Херсонську область.

«Ми домовилися продовжити гуманітарний проєкт доставлення посилок військовополоненим. Напередодні обмінялися посилками і листами за формулою 1500 на 1500. Російська сторона відзвітувала, що всі посилки були відправлені», — розповів Лубінець про нещодавню зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Напередодні Різдва і Нового року, а саме 20 грудня, у Білорусі відбувся такий обмін.

«Передали 1500 пакунків із теплим одягом та іншими необхідними речами», — розповів Лубінець.

Представники РФ та України продовжили обговорювати шляхи повернення військовополонених та інші гуманітарні питання.

Таким чином, Україна планує провести процес верифікації даних, щоб зрозуміти де і в якому стані перебувають українські військовополонені. Якщо з'ясується, що вони тяжко хворі, Офіс омбудсмена обіцяє працювати над їхнім першочерговим поверненням додому.

Як повідомлялося, під час обміну полоненими 15 січня з Росії та України додому повернулися 50 військових, більша частина з яких мають тяжкі поранення чи захворювання.

Український проєкт «Хочу жити» повідомив, що Україна у 2023 році створила змішану медичну комісію (ЗМК) із лікарів із нейтральних країн, запропонованих Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Цього вимагають Женевські конвенції. Однак Росія не надійшла відповідно до міжнародного гуманітарного права.

ТЕГИ

Люди
Дмитро Лубінець

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
12:03
В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА
09:08
На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА
08:30
Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру
20:45
У справі про вбивство американця Рассела Бентлі в Донецьку проходять 35 свідків
16:47
Уродженця Москви призначили «міністром культури ЛНР»
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
08:40
У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей
23:00
Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства
17:51
На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо
16:53
На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження
усі новини
08:55
Київ та Запоріжжя під російськими обстрілами: є загиблі та поранені
08:34
За добу війська РФ поранили 1 мешканця Донецької області
23:21
Громади Донецької області розповіли, на що витратили 4,2 млрд. грн. за минулий рік
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
22:40
Безпілотники атакували нафтобазу в Калузькій області РФ
21:46
Російські війська намагаються оточити Велику Новосілку на Донеччині
20:45
Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
19:22
Одного із колишніх топ-чиновників МВС затримано — його підозрюють у корупції
18:50
П'ятеро українців на Донеччині перестануть перед судом за держзраду — вони воювали проти ЗСУ
18:50
Ракетний удар по Кривому Рогу: аварійно-рятувальні роботи завершені, кількість поранених зросла
15:41
«Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку
15:40
Евакуація з Покровська: вивозять не лише людей, а й тварин ►
15:39
Чиновниця «Укрзалізниці» передавала ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ: її чоловік виявився бойовиком «ДНР» — СБУ
14:59
Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри
14:53
Через російські обстріли загинули понад 30 жителів Суджанського району Курської області — ЗМІ
14:01
ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон
13:37
Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
12:43
Число загиблих від російського удару по Запоріжжю 8 січня зросло до 14
12:17
Через пожежу на нафтобазі під Воронежем влада ввела режим НС
усі новини
ВІДЕО
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ► Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
17 січня, 20:06
Полонені «Азовом» російські військові. Фото: кадр із відео «Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку
17 січня, 15:41
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри
17 січня, 14:59
Атака ЗСУ на позицію росіян на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон
17 січня, 14:01
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
17 січня, 13:37
Наслідки обстрілу Костянтинівки російськими військами 16 січня. Фото: Нацполіція З'явилося відео наслідків російського обстрілу Костянтинівки 16 січня
17 січня, 11:33

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір