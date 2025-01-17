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Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині

17 січня 2025, 23:00

Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині

Суспільство

 Наприкінці 2024 року окупаційна адміністрація «ДНР» ухвалила безліч кадрових рішень. Щоправда, більшість чиновників залишилися при своїх посадах, просто їх перевели в нові управління, які тепер офіційно підпорядковуються Росії. Раніше вони презентували себе як республіканські. Деяких спочатку звільнили і того ж дня перепризначили на посаду.

Гостра потреба у кваліфікованих фахівцях – проблема будь-якого окупованого міста з 2014 року. Щоправда, бути фахівцем високого рівня недостатньо за умов, коли місто доводиться контролювати силою. Важливу роль грає відданість режиму.

Наприкінці 2024 року голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін призначив чи перепризначив щонайменше 30 осіб. Багато з них — його радники та помічники. Про них ми й спробували дізнатися у цьому матеріалі .

З 1 січня майже у вісім разів подорожчало розлучення в окупованій Луганській області.

Бойові дії

 Внаслідок ракетного удару у Кривому Розі четверо людей загинуло, 14 поранено, пошкоджено чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків та 10 автомобілів. На Херсонщині через удар безпілотника загинув чоловік.

Український спецназ знищив частину групи росіян, а іншу – змусили здатися у полон, які розстріляли бійців ЗСУ. Полоненими  виявилися морські піхотинці з 40-ї арктичної бригади ЗС РФ.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно просунулися від Курської області кордону до центральної частини села Успенівка.

Російські загарбники окупували Піщане, Слов'янку та Ясеново у Донецькій області, повідомляє проект DeepState.

Щонайменше 36 мешканців захопленого ЗСУ Суджанського району Курської області Росії загинули внаслідок російських обстрілів, близько 100 поранено.

На території Ліскинського району Воронезької області Росії ввели режим НС через пожежу, що триває, на нафтобазі. Українські безпілотники атакували нафтобазу в ніч на 16 січня, пошкоджено чотири резервуари з паливом.

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