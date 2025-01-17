Російські війська намагаються оточити Велику Новосілку на Донеччині

Російські війська за останні три дні захопили Нескучне і проводять дозачистку Времівки, також намагаються оточити Велику Новосілку, повідомляє проєкт DeepState.



«Все більше проглядається план ворога захопити Велику Новосілку, не вплутуючись у бої у забудові. Противник намагатиметься покращити своє становище на північ і на південь від Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля і вийти до балки на півночі», — наголошується в повідомленні.



Як стверджує DeepState, за останні три дні окупант захопив Нескучне та проводить дозачистку Времівки.



«Остання фактично втрачена, хоча навіть якщо в селі ще є наш наглядовий пункт, то ролі це вже не відіграє», — стверджується у повідомленні.

Російська армія продовжує активний поступ у Донецькій області. Як наголошується в останньому повідомленні аналітиків проєкту DeepState, ЗС РФ мають просування в 11 населених пунктах.

Зокрема, російська армія активно просувається поблизу Часового Яру і поступово захоплює центр міста Торецьк.