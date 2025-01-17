Безпілотники атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

В Калузької області РФ після атаки БПЛА увечері 17 січня горить нафтобаза, повідомляють місцеві жителі. Удар припав на російський об'єкт у Людиновому.

Місцева влада підтвердила атаку на промислове підприємство. Про постраждалих не повідомляється.



Нагадаємо, українські безпілотники атакували нафтобазу на території Ліскинського району Воронезької області Росії у ніч проти 16 січня. В результаті пошкоджено чотири резервуари з паливом. У регіоні ввели режим НС у зв'язку з пожежею, що триває на нафтобазі.



У ніч на 17 січня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області та 50 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів з міст Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.



