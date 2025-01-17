Громади Донецької області розповіли, на що витратили 4,2 млрд. грн. за минулий рік

За 2024 рік територіальні громади Донецької області провели 1900 закупівель на суму понад 4,2 мільярда гривень. Йдеться лише про ті закупівлі, вартість яких перевищує 200 тисяч гривень. Про це розповіли у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Закупівлі здійснювалися переважно коштом коштів місцевих бюджетів — це майже 86%, або 1680 закупівель на суму 3,6 мільярда гривень. Коштом державного бюджету здійснювалася 31 закупівля на суму 434,5 мільйона гривень.



Найбільше закупівель провела Краматорська громада — 380 — на суму 1,123 мільярда гривень. Далі йде Миколаївська громада — 48 закупівель на суму 420,9 мільйонів гривень. Третє місце посідає Маріупольська громада 144 закупівлі на суму 271,6 мільйона гривень.



Здебільшого гроші було витрачено на цивільний та оборонний захист — 104 закупівлі на суму 1,646 мільярда гривень. Йдеться про будівництво споруд та будівель військового призначення, капітальні та поточні ремонти укриттів, придбання мобільних укриттів, виробів для облаштування військових захисних споруд тощо.



На комунальні послуги витрачено 563,5 мільйона гривень. На 461,3 мільйона гривень провели капітальні ремонти покрівель та приміщень, що зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, поточні ремонти будівель для облаштування тимчасового перебування переміщених осіб.



Більшість закупівель для ремонтів приміщень, де мешкають переселенці, здійснювала Маріупольська територіальна громада, яка здійснювала роботи з облаштування житла, ремонту гуртожитків у Дніпрі, Черкасах та інших містах та громадах. Саме тому стільки закупівель було здійснено цією громадою, територія якої зараз є тимчасово окупованою.



На дорожнє господарство витратили 429,7 мільйона гривень, витрати на транспорт — 128 закупівель на суму 251,9 мільйона гривень, пально-мастильні матеріали — 194,2 мільйона гривень, охорону здоров'я — 184 мільйони гривень, освіту — 75,3 мільйона гривень.



Інші витрати — 461,2 мільйона гривень. До них входять доброустрій територій, поводження з відходами, купівля продуктів, реконструкція комунікацій тощо.



«На сьогодні майже всі закупівлі завершено та визначено переможців. Залишається 5 закупівель, за якими триває процедура визначення переможців. Усі закупівлі щотижня публікуються на сайті Донецької ОДА», - розповіли у Донецькій ОВА.



Як повідомлялося, з бюджету Курахівської громади у 2024 році було виділено понад 100 мільйонів гривень для зміцнення оборони та безпеки. Ці кошти пішли на купівлю техніки, обладнання, а також інші необхідні ресурси для нашої оборони та підтримки громадської безпеки.



У Донецькій області на будівництво фортифікацій у 2024 році направили 2,7 мільярда гривень. За його словами, за півріччя із 726 певних фортифікацій — 625 збудували, 88 — у роботі.