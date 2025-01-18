Російських військових немає в Покровську — Сили оборони відкидають заяви Безуглої

Російських військових немає у Покровську Донецької області. Інформація про присутність окупанта у прифронтовому місті не відповідає дійсності, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».



«Запеклі бої продовжуються на підступах до агломерації. Сили оборони протистоять спробам противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Деякими медіа та у соціальних мережах поширюється інформація про присутність противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні ОСУВ «Хортиця».



Військові застерігають від емоційної інтерпретації та розповсюдження повідомлень, які тим чи іншим чином «можуть заохотити супротивника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту».



Раніше народний депутат України Мар'яна Безуглая заявила, що окупанти зайшли в місто Покровськ на Донецькому напрямку.



«Мені ще будуть говорити, та ні, та ні. Покровськ — це велика міська агломерація, перегляньте карту DeepState і все зрозумієте», — написала депутат.



Аналітики проєкту DeepState 17 січня о 21:50 писали про активні штурмові дії на Покровському напрямку на населені пункти Котліне та Удачне. За їхніми даними, вранці окупант розпочав штурм Шахтоуправління «Покровське» та посадки, перпендикулярної до лісосмуг залізниці.



Українські військові зазначають, що регулярної російської армії немає у Покровці. Але на околицях міста намагаються прорватися диверсійно-розвідувальні групи.



Вранці 17 січня ОСУВ «Хортиця» повідомляла, що російські війська знищили деякі позиції українських сил на Покровському напрямі. Сили оборони вживають заходів, щоб запобігти погіршенню тактичного становища.