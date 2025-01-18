Безпілотники знову атакували нафтобази у кількох областях Росії — наслідки

Нафтобаза в Тульській області. Фото: t.me/oko_gora

За добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два засоби ППО російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



У зведенні не уточнюється, куди саме били Сили оборони.



Відомо, що в ніч на 18 січня кілька областей РФ зазнали атак.



Місцева влада Тульської області повідомила, що сталося займання місткості ПММ на одному з підприємств регіону. Про постраждалих не повідомляється.



Також безпілотники атакували Смоленську область.



Як повідомив губернатор регіону, на території Починківського району було перехоплено 5 безпілотників. За попередньою інформацією, внаслідок падіння збитих БПЛА жертв та руйнувань немає.



За даними Міноборони РФ, також протягом ночі засобами ППО перехоплено та знищено 46 безпілотників над Брянською, Курською, Калузькою, Тульською, Білгородською та Воронезькою областями.





У Калузької області РФ після атаки БПЛА увечері 17 січня спалахнула нафтобаза. Удар припав на російський об'єкт у Людиновому. Місцева влада підтвердила атаку на промислове підприємство. Про постраждалих не повідомляється.



Також українські безпілотники атакували нафтобазу на території Ліскинського району Воронезької області Росії у ніч проти 16 січня. В результаті пошкоджено чотири резервуари з паливом. У регіоні ввели режим НС у зв'язку з пожежею, що триває, на нафтобазі.