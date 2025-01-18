У Києві затримали співробітника великого українського банку — у чому його підозрюють

У Києві затримано директора департаменту супроводу інформаційних систем одного з найбільших банків України. Його підозрюють у причетності до фінансування війни РФ проти України.



Фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії. Для цього вже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній із найбільших у світі криптовалютних бірж. Надалі через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його донатів», — повідомили у СБУ.



Підозрюваного затримано за місцем проживання у Києві. Під час обшуку в будинку затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, євро та долари, мобільні телефони та комп'ютер із доказами злочинів.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресорові), зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.



Назва банку та прізвище зловмисника не повідомляється.