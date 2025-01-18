Поліція показала наслідки обстрілу двох міст на Донеччині

Поліція зафіксувала 2495 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.
Військові РФ обстріляли два населені пункти: міста Костянтинівка та Покровськ. Як повідомлялося, за добу було поранено одну людину — вона постраждала під час атаки дрона в Покровську.
Руйнувань зазнали 4 житлові будинки.
Костянтинівку окупанти атакували з РСЗВ «Град» — пошкодили 4 приватні будинки.
Прифронтовий Покровськ на Донеччині зазнає російських обстрілів щодня. Влада закликає мешканців евакуюватися. Поліцейські також допомагають людям виїжджати.