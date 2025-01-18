Скільки грошей Росія виділила на пенсії в окупації

Росія заявила, що спрямує понад 6 млрд рублів на пенсійне забезпечення громадян, які проживають на окупованій території України.

Російський уряд стверджує, що направить на окуповану територію Донецької області понад 3,2 млрд рублів. Понад 2 млрд рублів — захоплену Луганщину. Близько 369 млн рублів спрямують на окуповані території Запорізької області, понад 500 млн рублів — Херсонській.



З їхньою допомогою обіцяють забезпечити виплати пенсій у І кварталі 2025 року, призначених за окупаційним законодавством.



Як повідомлялося раніше, головною умовою отримання будь-яких виплат чи соціальних послуг від російських органів є російське громадянство.

Раніше повідомлялося, що пенсіонери на окупованій території Донецької та Луганської областей «тривалий час» залишалися без пенсій та соціальних виплат від РФ. У Генеральній прокуратурі РФ повідомили про технічний збій, через який літні люди на окупованій частині Донбасу на якийсь час залишилися без виплат. При цьому не уточнюється, як довго.



З 1 січня у пенсіонерів-переселенців вилучатимуть залишки коштів на рахунках Ощадбанку. Бюджет України на 2025 рік встановив умови, за яких відбудеться подібне вилучення.



