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Під Часовим Яром ЗСУ відбили російський штурм на бронетехніці

18 січня 2025, 14:40

Під Часовим Яром ЗСУ відбили російський штурм на бронетехніці

Під Часовим Яром ЗСУ відбили російський штурм на бронетехніці

Російські війська атакували позиції Сил оборони України в Торецьку, в районі Ступочок, Білої Гори, Деліївки та Щербинівки Донецької області. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

У Часовому Ярі окупанти на бронетехніці намагалися пробити оборону ЗСУ. Військам противника не вдалося просунутися. ЗСУ знищили 5 бойових машин військ РФ.

Також російські військові вводять резерви в районі Покровська з метою захопити місто.

Вранці 17 січня ОСГВ «Хортиця» повідомляла, що російські війська знищили деякі позиції українських сил на Покровському напрямі. Сили оборони вживають заходів, щоб запобігти погіршенню тактичного становища.

Російських військових немає у Покровську Донецької області. Інформація про присутність окупанта у прифронтовому місті не відповідає дійсності, повідомляє «Хортиця».

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