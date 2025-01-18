Поліція України встановила рекорд: про що свідчить статистика МВС за 2024 рік

В 2024 році в Україні зафіксовано найменшу за всю історію незалежності країни кількість вбивств, у яких підозрюваних не встановлено. Так у пресслужбі МВС зазначили, що поменшало кримінальних проваджень cold cases, в яких триває слідчо-оперативна робота.



«Минулого року на території держави скоєно 1052 умисних вбивства — у 1043 випадках зловмисників притягнуто до відповідальності. З них 11 вбивств було скоєно на замовлення, із застосуванням гранат та вибухівки — 33, з використанням вогнепальної зброї — 183, холодної зброї — 435. Встановлено 3 факти, коли вбивці намагалися приховати сліди злочинів через розчленування тіл загиблих. 5 вбивств було з'єднано із зґвалтуванням», — повідомили пресслужбі МВС.



Серед 1120 потерпілих — 829 чоловіків, 254 жінки та 37 дітей.



Перед судом за скоєння вбивств постали 954 чоловіки, 87 жінок та 21 неповнолітній.