Пушилін заявив, що Курахове розбито так само, як Авдіївка

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує, що відвідав місто Курахове Донецької області, в районі якого тривають бої. Він стверджує, що через бойові дії руйнувань у місті приблизно стільки ж, скільки в Авдіївці.



«Ситуація у різних місцях відрізняється: є й цілі будинки, є практично цілі, є знищені. Але можна говорити, що стан на порядок кращий, ніж у Вугледарі, десь можна порівняти з Авдіївкою», — заявив Пушилін.



Раніше він заявив, що російські військові взяли під контроль літієві родовища біля села Шевченка, що на захід від Курахового.



Про ситуацію в окупованій Авдіївці дивіться у відеодайджесті: