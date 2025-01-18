Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську

Суспільство



Напередодні Нового 2025 року Україна отримала довгоочікуваний подарунок — із російського полону повернулися 189 наших героїв, зокрема захисники Маріуполя. Серед них був і 31-річний Сергій Полухін, який першого ж дня повномасштабного вторгнення пішов у військкомат. Доля Сергія пов'язана не тільки з Маріуполем, в якому він народився, але і з обома металургійними гігантами, розташованими в місті. Наші журналісти розповідають його історію.



Мало що у Покровську нагадувало новорічні свята. Салютами гриміла артилерія, вогнями від прильотів палали будинки, спаленими автомобілями були заповнені вулиці. З антуражу — хіба мандаринки, які соцпрацівниця Оксана розносила самотнім покровчанам. Відчайдушні, вони намагалися зігрітися в будинках з вибитим склом. У місті, де на весь голос замість колядок звучала війна. У місті, за 2 км від якого росіяни, все ще тліло щось схоже на життя. Але вже фактично розпочалася битва за Покровськ, яка визначить майбутнє південної частини Донбасу. Репортаж із міста опублікувало hromadське.



Бойові дії



Російська ракетна атака забрала життя трьох киян у суботу вранці, інформація про четвертого загиблого не підтвердилася, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



Десять людей отримали поранення внаслідок атаки на Запоріжжі, восьмеро госпіталізовано — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у тяжкому стані. Двом потерпілим медики надали допомогу на місці ракетного удару. Вибуховою хвилею пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП.



Російських військових немає у Покровську Донецької області. Інформація про присутність окупанта у прифронтовому місті не відповідає дійсності, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує , що відвідав місто Курахове Донецької області, в районі якого точаться бої. Він стверджує, що через бойові дії руйнувань у місті приблизно стільки ж, скільки в Авдіївці.



За добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два засоби ППО російських загарбників. У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі засобами ППО перехоплено та знищено 46 безпілотників над Брянською, Курською, Калузькою, Тульською, Білгородською та Воронезькою областями.