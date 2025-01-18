Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську

18 січня 2025, 23:00

Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську

Суспільство

 Напередодні Нового 2025 року Україна отримала довгоочікуваний подарунок — із російського полону повернулися 189 наших героїв, зокрема захисники Маріуполя. Серед них був і 31-річний Сергій Полухін, який першого ж дня повномасштабного вторгнення пішов у військкомат. Доля Сергія пов'язана не тільки з Маріуполем, в якому він народився, але і з обома металургійними гігантами, розташованими в місті. Наші журналісти розповідають його історію.

Мало що у Покровську нагадувало новорічні свята. Салютами гриміла артилерія, вогнями від прильотів палали будинки, спаленими автомобілями були заповнені вулиці. З антуражу — хіба мандаринки, які соцпрацівниця Оксана розносила самотнім покровчанам. Відчайдушні, вони намагалися зігрітися в будинках з вибитим склом. У місті, де на весь голос замість колядок звучала війна. У місті, за 2 км від якого росіяни, все ще тліло щось схоже на життя. Але вже фактично розпочалася битва за Покровськ, яка визначить майбутнє південної частини Донбасу. Репортаж із міста опублікувало hromadське.

Бойові дії

 Російська ракетна атака забрала життя трьох киян у суботу вранці, інформація про четвертого загиблого не підтвердилася, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Десять людей отримали поранення внаслідок атаки на Запоріжжі, восьмеро госпіталізовано — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у тяжкому стані. Двом потерпілим медики надали допомогу на місці ракетного удару. Вибуховою хвилею пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП.

Російських військових немає у Покровську Донецької області. Інформація про присутність окупанта у прифронтовому місті не відповідає дійсності, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує , що відвідав місто Курахове Донецької області, в районі якого точаться бої. Він стверджує, що через бойові дії руйнувань у місті приблизно стільки ж, скільки в Авдіївці.

За добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два засоби ППО російських загарбників. У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі засобами ППО перехоплено та знищено 46 безпілотників над Брянською, Курською, Калузькою, Тульською, Білгородською та Воронезькою областями.

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську
16:40
Пушилін заявив, що Курахове розбито так само, як Авдіївка
13:50
Скільки грошей Росія виділила на пенсії в окупації
12:30
Поліція показала наслідки обстрілу двох міст на Донеччині
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
12:03
В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА
09:08
На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА
08:30
Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру
20:45
У справі про вбивство американця Рассела Бентлі в Донецьку проходять 35 свідків
16:47
Уродженця Москви призначили «міністром культури ЛНР»
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
усі новини
23:00
Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську
16:40
Пушилін заявив, що Курахове розбито так само, як Авдіївка
15:14
Поліція України встановила рекорд: про що свідчить статистика МВС за 2024 рік
14:40
Під Часовим Яром ЗСУ відбили російський штурм на бронетехніці
13:50
Скільки грошей Росія виділила на пенсії в окупації
13:00
Київ та Запоріжжя під російськими обстрілами: є загиблі та поранені
12:30
Поліція показала наслідки обстрілу двох міст на Донеччині
11:30
У Києві затримали співробітника великого українського банку — у чому його підозрюють
10:29
Безпілотники знову атакували нафтобази у кількох областях Росії — наслідки
09:40
Російських військових немає в Покровську — Сили оборони відкидають заяви Безуглої
08:34
За добу війська РФ поранили 1 мешканця Донецької області
23:21
Громади Донецької області розповіли, на що витратили 4,2 млрд. грн. за минулий рік
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
22:40
Безпілотники атакували нафтобазу в Калузькій області РФ
21:46
Російські війська намагаються оточити Велику Новосілку на Донеччині
20:45
Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
19:22
Одного із колишніх топ-чиновників МВС затримано — його підозрюють у корупції
18:50
П'ятеро українців на Донеччині перестануть перед судом за держзраду — вони воювали проти ЗСУ
18:50
Ракетний удар по Кривому Рогу: аварійно-рятувальні роботи завершені, кількість поранених зросла
усі новини
ВІДЕО
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ► Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
17 січня, 20:06
Полонені «Азовом» російські військові. Фото: кадр із відео «Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку
17 січня, 15:41
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри
17 січня, 14:59
Атака ЗСУ на позицію росіян на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон
17 січня, 14:01
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
17 січня, 13:37
Наслідки обстрілу Костянтинівки російськими військами 16 січня. Фото: Нацполіція З'явилося відео наслідків російського обстрілу Костянтинівки 16 січня
17 січня, 11:33

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір