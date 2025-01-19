Росіяни вбили одну людину в Миколаївці Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 18 січня, загинув один цивільний від рук російських окупантів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 18 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Миколаївці», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2930 осіб, отримали поранення — 6591. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська атакували позиції Сил оборони України в Торецьку, в районі Ступочок, Білої Гори, Деліївки та Щербинівки Донецької області.