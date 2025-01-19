РФ запустила по Україні безпілотники: скільки цілей збила ППО

ППО збила 43 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Сили та засоби протиповітряної оборони вночі 19 січня збили 43 ударні БПЛА у дев'яти областях України. Відомо, що російська армія запустила 61 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 19 січня 2025 року (з 20:00 18 січня) противник атакував 61-м ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 43-х ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.



Крім того, 15 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків). Один у повітрі, бойова робота продовжується.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 18 січня, загинув один цивільний від рук російських окупантів.