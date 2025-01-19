Російські окупанти двічі вдарили по Покровській громаді: пошкоджено будинок та авто

Окупаційні війська у суботу, 18 січня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області за допомогою артилерії та дрона. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що інформація про жертв та постраждалих не надходила.



«Минулої доби, 18 січня, о 12:00 стався ворожий артилерійський обстріл приватного сектору центральної частини Покровська, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок (фасад, вікна, покрівля)», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 13:30 FPV-дроном у місті Родинське пошкоджено цивільний легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони вночі 19 січня збили 43 ударні БПЛА у дев'яти областях України. Відомо, що російська армія запустила 61 дрон.