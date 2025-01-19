Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Ваді Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 18 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, відомо про одну жертву. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони регіону:



Краматорський район. У Миколаївці Костянтинівської громади загинула людина, пошкоджено 3 будинки; у Подільському пошкоджено 2 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.



Раніше ми писали, що окупаційні війська у суботу, 18 січня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області за допомогою артилерії та дрону. Внаслідок ударів є пошкодження.