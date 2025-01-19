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ЗС РФ намагаються блокувати Велику Новосілку: деталі

19 січня 2025, 11:19

ЗС РФ намагаються блокувати Велику Новосілку: деталі

Окупаційні війська РФ намагаються блокувати селище Велика Новосілка Донецької області. Для цього росіяни використовують бронетехніку. Про це повідомили у пресслужбі ОСГВ «Хортиця».

«На Новопавлівському напрямку противник, користуючись складними погодними умовами, проводив наступальні дії з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для підтримки наступальних дій росіяни активно застосовували бронетехніку.

В результаті вогневого впливу було знищено два танки та п’ять бронемашин армії РФ.

«Попри численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої», — резюмували у відомстві.

Раніше ми писали, що російські військовослужбовці знищили деякі позиції сил оборони на Покровському напрямку. Наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища.

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