ЗС РФ намагаються блокувати Велику Новосілку: деталі

Окупаційні війська РФ намагаються блокувати селище Велика Новосілка Донецької області. Для цього росіяни використовують бронетехніку. Про це повідомили у пресслужбі ОСГВ «Хортиця».



«На Новопавлівському напрямку противник, користуючись складними погодними умовами, проводив наступальні дії з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, для підтримки наступальних дій росіяни активно застосовували бронетехніку.



В результаті вогневого впливу було знищено два танки та п’ять бронемашин армії РФ.



«Попри численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що російські військовослужбовці знищили деякі позиції сил оборони на Покровському напрямку. Наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища.