ЗС РФ намагаються блокувати Велику Новосілку: деталі

Окупаційні війська РФ намагаються блокувати селище Велика Новосілка Донецької області. Для цього росіяни використовують бронетехніку. Про це повідомили у пресслужбі ОСГВ «Хортиця».
«На Новопавлівському напрямку противник, користуючись складними погодними умовами, проводив наступальні дії з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для підтримки наступальних дій росіяни активно застосовували бронетехніку.
В результаті вогневого впливу було знищено два танки та п’ять бронемашин армії РФ.
«Попри численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої», — резюмували у відомстві.
Раніше ми писали, що російські військовослужбовці знищили деякі позиції сил оборони на Покровському напрямку. Наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища.
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