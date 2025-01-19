Російські війська вдарили по Миколаївці, у Краматорському районі частково зникло світло

Росіяни атакували Миколаївку. Фото: телеграм-канал

У неділю, 19 січня, пролунали потужні вибухи у Краматорському районі Донецької області. Попередньо, російські війська атакували Миколаївку. Про це передає кореспондент «Новини Донбасу».



Як зазначається, вибухи лунали приблизно об 11:01, над містом видно чорний дим.



У Краматорській міській раді повідомили, що внаслідок аварійного відключення місто Краматорськ зараз частково без електропостачання. Також через це можливе відключення водопостачання у різних частинах міста.



Крім того, частково відсутнє світло у Дружківці та Слов'янську.



Раніше ми писали, що окупаційні війська у суботу, 18 січня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області за допомогою артилерії та дрону. Внаслідок ударів є пошкодження.