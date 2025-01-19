У Костянтинівці лунали вибухи

У Костянтинівці Донецької області у неділю вранці, 19 січня, пролунали вибухи. Над містом виднілися клуби чорного диму. Про це повідомилили місцеві телеграм-канали об 11:31.



Як зазначається, у місті зафіксовано чотири «прильоти», тривога в регіоні закінчилася о 12:16.



Костянтинівська міська військова адміністрація поки що ніяк не прокоментувала удар.



Раніше ми писали, що 19 січня пролунали потужні вибухи у Краматорському районі Донецької області. Попередньо, російські війська атакували Миколаївку.