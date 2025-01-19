Відомо, скільки РФ за тиждень випустила по Україні дронів, бомб та ракет

Наслідки ракетної атаки містом Кривий Ріг 17 січня. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти за тиждень запустили по Україні понад 500 дронів, понад 600 авіаційних бомб та десятки ракет. Крім того, ЗСУ знищили 33 ракети та понад 300 дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб», — зазначив він.



За словами Зеленського, тільки за цей тиждень Сили оборони України збили 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.



Очільник додав, що Україні потрібна протиповітряна оборона.



«Більше Patriot для України — це більше захисту життя. Більше далекобійності для України — це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити», — резюмував Зеленський.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони вночі 19 січня збили 43 ударні БПЛА в дев'яти областях України. Відомо, що російська армія запустила 61 дрон.