У низці міст Донеччини немає світла та води

У деяких районах Донецької області частково відсутнє світло та водопостачання. Йдеться про Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Окрім того, у Слов'янську не працює електротранспорт.
У телеграм-каналі «Краматорський пише» повідомили, що світло зможуть увімкнути після 17:00.
Однак у Слов'янську у деяких районах почало з'являтися електропостачання.
Як повідомляється, у Слов'янську та Краматорську немає опалення.
Раніше ми писали, що вранці 19 січня пролунали потужні вибухи у Краматорському районі Донецької області. Попередньо російські війська атакували Миколаївку.
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