У низці міст Донеччини немає світла та води

У деяких районах Донецької області частково відсутнє світло та водопостачання. Йдеться про Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Окрім того, у Слов'янську не працює електротранспорт.



У телеграм-каналі «Краматорський пише» повідомили, що світло зможуть увімкнути після 17:00.



Однак у Слов'янську у деяких районах почало з'являтися електропостачання.



Як повідомляється, у Слов'янську та Краматорську немає опалення.



Раніше ми писали, що вранці 19 січня пролунали потужні вибухи у Краматорському районі Донецької області. Попередньо російські війська атакували Миколаївку.