Шуфрич, Бойко та інші: Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони проти пропагандистів РФ та зрадників. Про це він розповів в телеграм.



«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти нагород, на звання Героя України заслуговують лише на ті, хто дійсно життя присвячує Україні», — зазначив очільник.



Крім того, Зеленський додав, що в Україні готують нові санкційні рішення, «будуть вони незабаром».



Фізичні особи, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції):



- Нестор Шуфрич;

- Євген Горохов;

- Леонід Байсаров;

- Олександр Однораленко;

- Леонід Литвинов;

- Євген Мураєв;

- Олег Волошин;

- Петро Симоненко;

- Костянтин Григоришин;

- Сергій Карякін;

- Ружена Рубльова;

- Вадим Писарєв;

- Ілля Рєзнік;

- Василь Герелло;

- Юрій Башмет;

- садівничий Віктор;

– Світлана Крюкова.



Раніше ми писали, що Верховна Рада підтримала ухвалу про виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.