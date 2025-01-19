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Шуфрич, Бойко та інші: Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО

19 січня 2025, 15:50

Шуфрич, Бойко та інші: Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО. Фото: ОП Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони проти пропагандистів РФ та зрадників. Про це він розповів в телеграм. 

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти нагород, на звання Героя України заслуговують лише на ті, хто дійсно життя присвячує Україні», — зазначив очільник.

Крім того, Зеленський додав, що в Україні готують нові санкційні рішення, «будуть вони незабаром».

Фізичні особи, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції):

- Нестор Шуфрич;
- Євген Горохов;
- Леонід Байсаров;
- Олександр Однораленко;
- Леонід Литвинов;
- Євген Мураєв;
- Олег Волошин;
- Петро Симоненко;
- Костянтин Григоришин;
- Сергій Карякін;
- Ружена Рубльова;
- Вадим Писарєв;
- Ілля Рєзнік;
- Василь Герелло;
- Юрій Башмет;
- садівничий Віктор;
– Світлана Крюкова.

Раніше ми писали, що Верховна Рада підтримала ухвалу про виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

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