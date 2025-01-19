За тиждень сили ППО збили 33 ракети і 478 БПЛА — Повітряні сили

ППО збило понад 500 засобів повітряного нападу росіян. Фото: Повітряні сили

Протягом тижня (з 13.01.25 до 19.01.25) українська протиповітряна оборона збила понад 500 засобів повітряного нападу російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



У відомстві зазначили, що серед збитого, зокрема 33 ракети різних типів, понад 300 ударних БпЛА типу «Shahed», 72 розвідувальні БпЛА та 106 БпЛА інших типів.



Крім того, за тиждень тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад двадцять літаковильотів на винищувальне прикриття, бойове застосування та авіаційну підтримку наземних підрозділів.



За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 186 уражень FPV-дронами, 33 успішних скидів з БпЛА. Ліквідовано 78 чоловік живої сили противника, 1 танк, 1 бойову машину піхоти, 5 бойових броньованих машин.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони вночі 19 січня збили 43 ударні БПЛА у дев'яти областях України. Відомо, що російська армія запустила 61 дрон.