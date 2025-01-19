Головне за день: Бої за Велику Новосілку. У ряді міст Донеччини немає світла та води

Політика



Німеччина може розглянути можливість розміщення своїх військ у миротворчій місії для спостереження за можливим припиненням вогню в Україні, заявив міністр оборони Борис Пісторіус в інтерв'ю газеті Suddeutsche Zeitung. Водночас глава він наголосив, що про це треба говорити, «коли прийде час».



Бойові дії



Армія РФ вдарила по Костянтинівці, пошкоджено фасади приватних будинків та лінія газопроводу. Постраждалих на місці не виявлено. Окрім цього, окупаційні війська двічі обстріляли Покровську громаду.



Число постраждалих від російського удару по Запоріжжі 18 січня зросло до 12 осіб, одна людина загинула і ще одна досі вважається зниклою безвісти.



У Києві в студії радіостанції "Армія FM" вибухнув боєприпас. Радіоведучу госпіталізували, повідомляє «Суспільне». За даними поліції, вибухнув армійський підривник, який знаходився в приміщенні як експонат.



Російські війська вдарили по Миколаївці, у деяких районах Донецької області частково відсутнє світло та водопостачання. Йдеться про Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Окрім того, у Слов'янську не працює електротранспорт.



Окупаційні війська РФ намагаються блокувати селище Велика Новосілка Донецької області. Для цього росіяни використовують бронетехніку, повідомили у прес-службі ОСГВ «Хортиця».