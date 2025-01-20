Для закінчення війни в Україні Трамп доручив організувати розмову з Путіним — ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: Yahoo News

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним протягом кількох днів після складання присяги. Однією з цілей розмови буде обговорення особистої зустрічі протягом найближчих місяців з метою закінчення війни в Україні. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Дональд Трамп та його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом урегулювання, який можна буде реалізувати протягом перших місяців його президентства. План передбачає також прямі розмови із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Телеканал також повідомляє, що чиновники із команди новообраного президента США почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому. Проте наразі інформації про дату розмови немає. Як тільки Дональд Трамп обійме посаду президента США, американські та російські чиновники зможуть розпочати серйозну роботу з організації особистої зустрічі лідерів обох держав.

«Наразі вже йдуть переговори про можливу зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, проте Кремль хоче почекати офіційного вступу новообраного президента США на посаду», — пише CNN.

Швейцарія та Сербія заявили, що готові прийняти переговори у себе.

На думку Дональда Трампа, для врегулювання російсько-української війни потрібна пряма взаємодія з російським президентом. Це саме те, «що потрібно для пошуку рішення, яке покладе край війні», пише видання.

Журналісти зазначають, що будь-які переговори між лідерами двох країн відображатимуть різкий розрив із підходом президента Джо Байдена, який не говорив безпосередньо з Путіним майже три роки, «побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту».

Поки що залишається незрозумілим, наскільки новообраний лідер США планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо постачання зброї та розвідданих.