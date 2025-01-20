ППО України збила 93 зі 141 БПЛА, 47 не досягли цілей

ППО України збила 93 БПЛА, 47 не досягли цілей

У ніч на 20 січня 2025 року Росія атакувала територію України 141-м ударним БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з п'яти напрямків, а також застосувала балістичну ракету «Іскандер-М» по Сумській області. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.



Також за даними ПС ЗСУ, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків), два з них відлетіли до РФ.

Раніше Повітряні сили підтвердили, що за тиждень ППО збила 33 ракети та 478 БПЛА.