Під час обстрілу Донецької області загинув один житель, ще двох поранено

Під час обстрілу Донецької області загинув житель Покровська, ще двоє поранені. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби, 19 січня 2025 року, російські військові вбили одного жителя Донецької області — в Покровську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще двоє людей в області за добу дістали поранення», - додав начальник військової адміністрації Донецької області.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2931 особу вбитими й 6594 — пораненими.

Нагадаємо, армія РФ вдарила по Костянтинівці, внаслідок удару пошкоджено фасади приватних будинків та лінія газопроводу.