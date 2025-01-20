Під час обстрілу Донецької області загинув один житель, ще двох поранено

Минулої доби, 19 січня 2025 року, російські військові вбили одного жителя Донецької області — в Покровську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще двоє людей в області за добу дістали поранення», - додав начальник військової адміністрації Донецької області.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2931 особу вбитими й 6594 — пораненими.
Нагадаємо, армія РФ вдарила по Костянтинівці, внаслідок удару пошкоджено фасади приватних будинків та лінія газопроводу.
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