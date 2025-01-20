Танк ЗСУ знищує залишки російської піхоти в будинках на околицях Тернів

Танк ЗСУ б'є по зруйнованому росіянами будинку в Тернах, де сховалася піхота РФ. Фото: кадр із відео

У телеграм-каналі 60 ОМБр опублікували відео, як танк екіпажу командира з псевдонімом «Швачик» завдає ударів по російській піхоті.



На опублікованих кадрах український танк стріляє по місцю, де засіли окупанти в залишках зруйнованих до цього будинках.

Танк ЗСУ б'є по зруйнованому росіянами будинку в Тернах, де сховалася піхота РФ. Фото: кадр із відео

Танк ЗСУ б'є по зруйнованому росіянами будинку в Тернах, де сховалася піхота РФ. Фото: кадр із відео

Зазначається, що бій відбувається на околицях Тернів. Водночас у звіті Генштабу ЗСУ повідомили, що на Лиманському напрямку війська РФ атакували 17 разів.



Загарбники намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу 11 населених пунктів, включно з Тернами та у Серебрянському лісі.

Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 42 бойові броньовані машини та 19 артилерійських систем.



До того ж ЗСУ знищили три засоби ППО, збили 153 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 87 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки окупантів.