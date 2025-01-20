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У Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова

20 січня 2025, 11:44

У Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова

У Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова У Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова

Казанський авіазавод імені Горбунова сьогодні вночі атакували безпілотниками, стверджують місцеві жителі та соцмережі, публікуючи кадри з місця. Про це пише ASTRA.

У місті закрито аеропорт, повідомили у Федеральному агентстві повітряного транспорту РФ (Росавіації).

«Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ПС) тимчасові обмеження введені на роботу аеропорту Казань (код ІКАО: UWKD). Повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Екіпажі ПС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів - це пріоритет», - ідеться в повідомленні представника відомства.

Пізніше біля житлового будинку на вулиці Можайського в Казані попередньо знайшли уламок БПЛА, евакуювавши жителів.

Під ранок у Казані прогриміли нові вибухи, про них почали повідомляти місцеві жителі. Про це повідомляє пропагандистський канал Baza.

За їхніми словами, звуки вибухів прогриміли в Авіабудівельному, Московському, Кіровському і Ново-Савинському районах, на 22-му заводі працюють сирени тривоги.

Нагадаємо, через пожежу на нафтобазі під Воронежем влада ввела режим НС.

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