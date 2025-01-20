Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у незаконній закупівлі на 24 млн

СБУ підозрює ексзаступника міністра соцполітики в несанкціонованій закупівлі комп'ютерів для міністерства, що призвело до збитків для бюджету України на понад 24 млн грн. Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що угоду було укладено з порушенням законодавства та без погодження з Міністерством цифрової трансформації України.
Правоохоронці повідомили ексзаступнику про підозру у службовій недбалості, що може призвести до тюремного терміну від 2 до 5 років.
Нагадаємо, одного з колишніх топчиновників МВС раніше було затримано за підозрою у корупції.
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