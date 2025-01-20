Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у незаконній закупівлі на 24 млн

20 січня 2025, 12:38

Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у незаконній закупівлі на 24 млн

Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у незаконній закупівлі на 24 млн Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у незаконній закупівлі на 24 млн

СБУ підозрює ексзаступника міністра соцполітики в несанкціонованій закупівлі комп'ютерів для міністерства, що призвело до збитків для бюджету України на понад 24 млн грн. Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що угоду було укладено з порушенням законодавства та без погодження з Міністерством цифрової трансформації України.

Правоохоронці повідомили ексзаступнику про підозру у службовій недбалості, що може призвести до тюремного терміну від 2 до 5 років.

Нагадаємо, одного з колишніх топчиновників МВС раніше було затримано за підозрою у корупції.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
підозра Корупція
Організації
СБУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:52
Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. У ряді міст Донеччини немає світла та води
23:00
Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську
16:40
Пушилін заявив, що Курахове розбито так само, як Авдіївка
13:50
Скільки грошей Росія виділила на пенсії в окупації
12:30
Поліція показала наслідки обстрілу двох міст на Донеччині
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
12:03
В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА
09:08
На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА
08:30
Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру
20:45
У справі про вбивство американця Рассела Бентлі в Донецьку проходять 35 свідків
16:47
Уродженця Москви призначили «міністром культури ЛНР»
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
усі новини
16:54
Армія РФ намагається прорвати українську оборону на околицях Великої Новосілки: у росіян великі втрати – ЗСУ
16:18
ЗСУ відбили у російських військ позиції в Курській області та на Донеччині – DeepState
14:20
«Нова пошта» запропонувала пільгову доставку для військових у прифронтових зонах
13:30
Штурмовий полк «Цунамі» за допомогою дронів влаштував «двіжуху» окупантам у Торецьку
13:02
Росія вдарила ракетою по Шосткинській громаді, пошкоджено об'єкт інфраструктури
12:38
Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у незаконній закупівлі на 24 млн
11:44
У Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова
10:35
У Дружківці призупинили теплопостачання через перепад напруги в мережі
10:30
Танк ЗСУ знищує залишки російської піхоти в будинках на околицях Тернів
09:52
Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки
09:39
Під час обстрілу Донецької області загинув один житель, ще двох поранено
09:15
ППО України збила 93 зі 141 БПЛА, 47 не досягли цілей
08:29
Для закінчення війни в Україні Трамп доручив організувати розмову з Путіним — ЗМІ
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. У ряді міст Донеччини немає світла та води
17:19
Армія РФ вдарила по Костянтинівці: є пошкодження
16:53
За тиждень сили ППО збили 33 ракети і 478 БПЛА — Повітряні сили
15:50
Шуфрич, Бойко та інші: Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО
14:44
У низці міст Донеччини немає світла та води
13:44
Відомо, скільки РФ за тиждень випустила по Україні дронів, бомб та ракет
12:51
У Костянтинівці лунали вибухи
усі новини
ВІДЕО
Окупантам у Торецьку за допомогою дронів влаштували «двіжуху». Фото: кадр із відео Штурмовий полк «Цунамі» за допомогою дронів влаштував «двіжуху» окупантам у Торецьку
20 січня, 13:30
У Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова У Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова
20 січня, 11:44
Танк ЗСУ б'є по зруйнованому росіянами будинку в Тернах, де сховалася піхота РФ. Фото: кадр із відео Танк ЗСУ знищує залишки російської піхоти в будинках на околицях Тернів
20 січня, 10:30
Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки
20 січня, 09:52
ППО збило понад 500 засобів повітряного нападу росіян. Фото: Повітряні сили За тиждень сили ППО збили 33 ракети і 478 БПЛА — Повітряні сили
19 січня, 16:53
Наслідки ракетної атаки містом Кривий Ріг 17 січня. Фото: Сергій Лисак Відомо, скільки РФ за тиждень випустила по Україні дронів, бомб та ракет
19 січня, 13:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір