Росія вдарила ракетою по Шосткинській громаді, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Сьогодні, 20 січня 2025 року, Росія завдала ракетного удару по Шосткинській громаді. Про це повідомляє Сумська військова адміністрація.
За попередніми даними, люди не постраждали. Пошкоджено житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.
В обласній ОВА зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби, наслідки ворожої атаки уточнюються.
Раніше протиповітряна оборона України збила 93 зі 141 БПЛА, 47 безпілотників не досягли цілей.
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