Штурмовий полк «Цунамі» за допомогою дронів влаштував «двіжуху» окупантам у Торецьку

Окупантам у Торецьку за допомогою дронів влаштували «двіжуху». Фото: кадр із відео

Бойові пташки штурмового полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють» влаштували «двіжуху» окупантам у Торецьку. Про це йдеться в опублікованому відео Національної поліції України.







Аеророзвідники помітили загарбників, які тікали з палаючого укриття в іншу будівлю. Оператори ж ударних дронів атакували їх під час спроби сховатися.



На відео помітно, як троє російських військових перебігають від будинку до будинку, щоб уникнути влучання від безпілотника.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

Нагадаємо, у Казані безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова.